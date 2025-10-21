Ateliers Playtronica une expérience musicale réinventée Hall du conservatoire Besançon

Ateliers Playtronica une expérience musicale réinventée Hall du conservatoire Besançon mardi 21 octobre 2025.

Ateliers Playtronica une expérience musicale réinventée

Hall du conservatoire 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-21 17:30:00

2025-10-21

L’association bisontine, en pointe dans le domaine de l’art numérique, présente Les ateliers Playtronica, ou comment faire de la musique instantanément, en groupe ou en solo, avec des objets du quotidien conducteurs d’électricité: légumes, fruits, couverts en métal, œufs de Pâques, fleurs, des dessins au crayon de papier…

Prochain rendez-vous de l’association à noter: du 25 Octobre au 2 novembre dans une dizaine de lieux à Besançon, pour le festival D’Autres Formes, festival croisant art(s) et technologie.

Voir le site nouvelles-formes.com .

Hall du conservatoire 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@laplaje-bfc.fr

