Ateliers poney à thème Sauveterre-de-Rouergue

Ateliers poney à thème Sauveterre-de-Rouergue mardi 8 juillet 2025 .

Ateliers poney à thème

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif enfant

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-08

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-16 2025-07-22 2025-07-25 2025-07-29 2025-08-01 2025-08-05 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29

Le planning spécial été de la ferme est à découvrir !

Diverses activités à thème vous attendent cet été, pour les 4-7 ans :

Cirque Un plongeon dans l’univers des artistes et écuyers de cirque pour apprendre à communiquer avec les poneys et développer son équilibre en selle.

Les matinées fermières Des jeux à poneys mais aussi une occasion pour prendre soin d’eux, les nourrir, les observer, les câliner, puis aller à la rencontre des petits animaux de la ferme pédagogique dans les bottes d’un petit fermier !

Comme un indien A la découverte de la culture des indiens d’Amérique, grands connaisseurs du cheval et de la nature, pour des jeux de pistes en terrain varié… Avec ou sans la selle !

Land’Art Au cœur d’une grande balade à poney dans les bois ou en colline, un temps de création artistique éphémère à partir des éléments de la nature.

(Maximum 6 participants, minimum 3) 45 .

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 65 25 51 31 equi.lavanco@gmail.com

English :

Discover the farm’s special summer schedule!

German :

Der spezielle Sommerplan des Bauernhofs ist zu entdecken!

Italiano :

Scoprite il programma speciale della fattoria per l’estate!

Espanol :

Consulte el horario especial de verano de la granja

