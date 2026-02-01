Ateliers Pop Graffiti et aquarelle

Coat An Doc’h Lanrodec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Organisé par l’association La ruche des Arts, à Coat An Doc’h.

Envie d’explorer votre créativité sans aucune expérience préalable en dessin ou peinture ? Rejoignez les ateliers d’Emmanuel Pajot, artiste passionné, pour une immersion dans des techniques artistiques modernes et accessibles à tous les âges.

Découvrez le plaisir de manier des bombes aérosols sans odeurs pour des créations vibrantes, l’art du pochoir pour des motifs précis et originaux, et l’énergie du pop graffiti. Laissez-vous inspirer par l’univers des vinyles 33 tours, supports insolites pour vos œuvres, ou sur des petites toiles.

Un atelier aquarelle est également proposé avec l’artiste Mélinda Clouin.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, ces ateliers sont conçus pour le tout public, dans une ambiance conviviale et stimulante. Venez libérer votre potentiel artistique ! 30€. .

Coat An Doc’h Lanrodec 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 63 28 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers Pop Graffiti et aquarelle Lanrodec a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Falaises d’Armor