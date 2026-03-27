Ateliers pop-up, masques voyageurs Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)
Ateliers pop-up, masques voyageurs Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville) samedi 23 mai 2026.
Ateliers pop-up, masques voyageurs
Cité des Présents-François Mitterrand 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit européenne des Musées, la Cité des Présents-François Mitterrand vous propose des ateliers participatifs de pop-up animés par l’artiste Mathilde Bourgon autour de la thématique des masques voyageurs. .
Cité des Présents-François Mitterrand 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers pop-up, masques voyageurs
L’événement Ateliers pop-up, masques voyageurs Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Château-Chinon (Ville) (Nièvre)
- Atelier Le Relais petite enfance Maison de L’enfance Château-Chinon (Ville) 31 mars 2026
- Voyage d’un regard Restaurant le Saint Christophe Château-Chinon (Ville) 3 avril 2026
- Dédicace Didier Cornaille Librairie LE GOUT DES MOTS Château-Chinon (Ville) 3 avril 2026
- Concert Lyra di Orfeo Chateau-Chinon Le bourg Château-Chinon (Ville) 11 avril 2026
- Soirée dansante Pop Rock Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) 25 avril 2026