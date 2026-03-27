Ateliers pop-up, masques voyageurs Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Ateliers pop-up, masques voyageurs

Cité des Présents-François Mitterrand 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit européenne des Musées, la Cité des Présents-François Mitterrand vous propose des ateliers participatifs de pop-up animés par l’artiste Mathilde Bourgon autour de la thématique des masques voyageurs. .

Cité des Présents-François Mitterrand 6 place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

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English : Ateliers pop-up, masques voyageurs

L’événement Ateliers pop-up, masques voyageurs Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)