Ateliers pop-up La Fabrique Collective Ornans
Ateliers pop-up La Fabrique Collective Ornans mardi 3 mars 2026.
Ateliers pop-up
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Dans le cadre de la soirée contes & histoires, Paul Rouillac, créateur de livres animés, vous propose des ateliers pop-up à La Fabrique Collective et à la médiathèque La Passerelle. .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
