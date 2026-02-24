Ateliers pop-up La Fabrique Collective Ornans

Ateliers pop-up

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03 20:00:00

2026-03-03

Dans le cadre de la soirée contes & histoires, Paul Rouillac, créateur de livres animés, vous propose des ateliers pop-up à La Fabrique Collective et à la médiathèque La Passerelle. .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

