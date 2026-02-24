Ateliers pop-up Médiathèque La Passerelle Ornans
Ateliers pop-up Médiathèque La Passerelle Ornans mercredi 4 mars 2026.
Ateliers pop-up
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Dans le cadre de la soirée contes & histoires, Paul Rouillac, créateur de livres animés, vous propose des ateliers pop-up à La Fabrique Collective et à la médiathèque La Passerelle. .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers pop-up
L’événement Ateliers pop-up Ornans a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON