Ateliers poterie adultes Vernoil-le-Fourrier

Ateliers poterie adultes

2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Tarif : 58 – 58 – 104 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-21 2026-03-28 2026-04-18 2026-05-23 2026-06-20

Une demi-journée autour de la terre vous est proposée. Au programme présentation de 3 techniques modelage, colombin & tournage, et réalisation de 2 pièces.

2362 route du moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 76 84 01 atelierduchatpotier49@gmail.com

English :

A half-day workshop around clay . On the program: presentation of 3 techniques: modeling, colombin & turning, and production of 2 pieces.

