Ateliers poterie Argent-sur-Sauldre
samedi 18 juillet 2026 · Argent-sur-Sauldre
Informations pratiques
Argent-sur-Sauldre
Ateliers poterie
Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01
Les ateliers poterie, animés par Patrick Lebrun, reviennent au Musée des Métiers d’Antan cette année. Les ateliers sont gratuits et ouvert à tout le monde.
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Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 33 10
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English :
Pottery workshop with Patrick Lebrun
L’événement Ateliers poterie Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SAULDRE ET SOLOGNE