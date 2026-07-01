Informations pratiques

Argent-sur-Sauldre

Ateliers poterie

Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01

Les ateliers poterie, animés par Patrick Lebrun, reviennent au Musée des Métiers d’Antan cette année. Les ateliers sont gratuits et ouvert à tout le monde.

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Musée des Métiers d’Antan Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 33 10

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English :

Pottery workshop with Patrick Lebrun

L’événement Ateliers poterie Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SAULDRE ET SOLOGNE