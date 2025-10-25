ATELIERS POTERIE ENFANTS & ADULTES MUSÉE LA MAISON DU POTIER Cox

ATELIERS POTERIE ENFANTS & ADULTES MUSÉE LA MAISON DU POTIER Cox samedi 25 octobre 2025.

ATELIERS POTERIE ENFANTS & ADULTES

MUSÉE LA MAISON DU POTIER 9 Village Cox Haute-Garonne

La maison du potier, musée classé Monument Historique , et Arnaud Buty, potier professionnel, vous proposent un atelier de modelage, pour apprendre à malaxer et à travailler la terre.

Pour garder un souvenir de cette découverte, les objets réalisés pourront être récupérés suite à leur cuisson, environ 2 semaines après l’atelier.

Cet atelier est accessible à partir de 5 ans. Deux créneaux sont organisés, avec au maximum 12 personnes par créneau, les samedis 18 et 25 octobre 2025. Les inscriptions sont obligatoires, et à réaliser auprès de l’Office de Tourisme. 6 .

MUSÉE LA MAISON DU POTIER 9 Village Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

English :

The potter’s house, a listed museum, and professional potter Arnaud Buty offer a modeling workshop, where you can learn to knead and work with clay.

German :

Das Haus des Töpfers, ein Museum, das als Historisches Denkmal klassifiziert ist, und Arnaud Buty, ein professioneller Töpfer, bieten Ihnen einen Modellierworkshop an, in dem Sie lernen, wie man Ton knetet und bearbeitet.

Italiano :

La casa del vasaio, un museo tutelato, e Arnaud Buty, un vasaio professionista, offrono un laboratorio di modellazione per imparare a impastare e lavorare l’argilla.

Espanol :

La casa del alfarero, museo protegido, y Arnaud Buty, alfarero profesional, ofrecen un taller de modelado donde aprender a amasar y trabajar la arcilla.

