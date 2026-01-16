Ateliers poterie enfants Vernoil-le-Fourrier

Ateliers poterie enfants

La Chatterie Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-17 2026-04-13

L’atelier est ouvert pour permettre aux enfants de venir créer un ou plusieurs objets en terre, qui sont ensuite cuits et émaillés par les soins de Mme Lechat. Un rendez-vous ultérieur sera proposé aux familles pour venir récupérer les objets réalisés.

La Chatterie Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 76 84 01 atelierduchatpotier49@gmail.com

English :

The workshop is open to enable children to create one or more clay objects, which are then fired and glazed by Mme Lechat. Families will be invited to pick up their creations at a later date.

