Ateliers pour enfants autour de l’exposition Le journal de Mickey Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac

Ateliers pour enfants autour de l’exposition Le journal de Mickey

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Dans le cadre de l’exposition Le journal de Mickey à la mer comme à la une se déroulant à la chapelle Saint-Anne, deux ateliers pour enfants (6-10 ans) vous sont proposés:

Le petit reporter du journal de Mickey:

Viens dessiner t’as carte de reporter et crée t’as Une du Journal de Mickey !

Mercredi 17 Décembre à 10h

Mardi 23 Décembre à 10h

Le parcours des explorateurs de la mer:

Lance-toi dans une chasse au trésor sur le thème Mers et Océans !

Mercredi 17 Décembre à 11h

Mardi 23 Décembre à 11h

Inscription via: culture@mairie-labaule.fr .

