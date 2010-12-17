Ateliers pour enfants autour de l’exposition Le journal de Mickey Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac
Ateliers pour enfants autour de l’exposition Le journal de Mickey
Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Dans le cadre de l’exposition Le journal de Mickey à la mer comme à la une se déroulant à la chapelle Saint-Anne, deux ateliers pour enfants (6-10 ans) vous sont proposés:
Le petit reporter du journal de Mickey:
Viens dessiner t’as carte de reporter et crée t’as Une du Journal de Mickey !
Mercredi 17 Décembre à 10h
Mardi 23 Décembre à 10h
Le parcours des explorateurs de la mer:
Lance-toi dans une chasse au trésor sur le thème Mers et Océans !
Mercredi 17 Décembre à 11h
Mardi 23 Décembre à 11h
Inscription via: culture@mairie-labaule.fr .
