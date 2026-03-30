Ateliers pour enfants Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont
Ateliers pour enfants Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont lundi 6 avril 2026.
Ateliers pour enfants
Utah-Beach Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
11h-12h atelier fabrication de petit parachute.
15h-16h atelier fabrication de calot.
Sur réservation. .
Utah-Beach Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 35
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English : Ateliers pour enfants
L’événement Ateliers pour enfants Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin
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