Ateliers pour enfants Utah-Beach Sainte-Marie-du-Mont

Ateliers pour enfants

Utah-Beach Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

11h-12h atelier fabrication de petit parachute.

15h-16h atelier fabrication de calot.

Sur réservation. .

Utah-Beach Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 35

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English : Ateliers pour enfants

L’événement Ateliers pour enfants Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin