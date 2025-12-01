Ateliers pour enfants Wissembourg

Ateliers pour enfants

6 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13 2025-12-14

Laissez vos enfants exprimer leur créativité à travers les ateliers proposés !

6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr

English :

Let your children express their creativity through our workshops!

German :

Lassen Sie Ihre Kinder ihre Kreativität in den angebotenen Workshops ausleben!

Italiano :

Lasciate che i vostri bambini esprimano la loro creatività attraverso i laboratori offerti!

Espanol :

Deje que sus hijos expresen su creatividad a través de los talleres que se ofrecen

