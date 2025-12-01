Ateliers pour enfants Wissembourg
Ateliers pour enfants Wissembourg samedi 13 décembre 2025.
Ateliers pour enfants
6 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Laissez vos enfants exprimer leur créativité à travers les ateliers proposés !
6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr
English :
Let your children express their creativity through our workshops!
German :
Lassen Sie Ihre Kinder ihre Kreativität in den angebotenen Workshops ausleben!
Italiano :
Lasciate che i vostri bambini esprimano la loro creatività attraverso i laboratori offerti!
Espanol :
Deje que sus hijos expresen su creatividad a través de los talleres que se ofrecen
