Ateliers pour les enfants à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir mardi 21 octobre 2025.

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Début : Mardi 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-21

Le musée Musikenfête s’anime pour les vacances de la Toussaint.

Ateliers pour les enfants à Montoire-sur-le Loir. A l’occasion des vacances scolaires, les enfants pourront construire et décorer des instruments de musique et/ou participer à un conte musical… .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 28 95 info@musikenfete.fr

English :

The Musikenfête museum comes alive for the Easter vacations.

German :

Das Museum Musikenfête erwacht während der Osterferien zum Leben.

Italiano :

Il museo Musikenfête si anima per le vacanze di Pasqua.

Espanol :

El museo Musikenfête cobra vida durante las vacaciones de Semana Santa.

