Ateliers pour les enfants à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Ateliers pour les enfants à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir mardi 21 octobre 2025.
Ateliers pour les enfants à Montoire-sur-le Loir
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Le musée Musikenfête s’anime pour les vacances de la Toussaint.
Ateliers pour les enfants à Montoire-sur-le Loir. A l’occasion des vacances scolaires, les enfants pourront construire et décorer des instruments de musique et/ou participer à un conte musical… .
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 28 95 info@musikenfete.fr
English :
The Musikenfête museum comes alive for the Easter vacations.
German :
Das Museum Musikenfête erwacht während der Osterferien zum Leben.
Italiano :
Il museo Musikenfête si anima per le vacanze di Pasqua.
Espanol :
El museo Musikenfête cobra vida durante las vacaciones de Semana Santa.
L’événement Ateliers pour les enfants à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-10-09 par ADT41