Ateliers pour les enfants et les familles La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse

Ateliers pour les enfants et les familles Samedi 20 septembre, 12h00 La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les participants, accompagnés par leur créativité, sont initiés à la métamorphose de la rivière en quelque chose de nouveau, d’intime et de personnel.

L’atelier se développe autour de la création d’une fresque collective qui permet aux participants, d’une part, de réimaginer le tracé de la rivière et, d’autre part, de réutiliser les éléments naturels du territoire pour dessiner le paysage qui l’entoure. Ce nouveau chemin et ce nouveau paysage offrent de nouvelles histoires.

Les participants, guidés par des dés « raconte-histoire », ont la possibilité de découvrir les œuvres de l’exposition Déborder la rivière et d’établir des correspondances avec celles-ci, ainsi que de repérer leurs détails, qui deviennent alors des sources d’inspiration permettant aux participants, en groupe, en binôme ou individuellement, de réaliser une narration nouvelle qui intègre la fresque collective de ce nouveau cours d’eau imaginaire. Les nouvelles narrations réalisées par les participants se concrétisent sous diverses formes, directement sur la fresque ou sur d’autres supports et formats, et intègrent ainsi le nouveau paysage de la rivière.

Ateliers en continu tout l’après-midi.

Ce rendez-vous est l’occasion pour toute la famille de partir à la découverte, à travers le jeu et la narration, des œuvres de l’exposition « Déborder la Rivière ».