Ateliers – Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts ! La Canopée Plélan-le-Grand Mercredi 18 mars, 10h00

Ateliers organisés dans le cadre d’une semaine thématique animée par le Collectif Santé mentale du Pays de Brocéliande. Fil rouge : renforcement des liens familiaux et de la confiance en soi !

POUR NOTRE SANTÉ MENTALE, OUVRONS-NOUS AUX ARTS

Partenariat entre L’inter’val et La Loggia

Fil rouge des ateliers : renforcement des liens familiaux et de la confiance en soi !

Avec La compagnie Debout Dehors. Plus d’infos sur la compagnie : ICI

Le mercredi 18 mars

⭐️ Atelier parents-enfant – en duo pour explorer la manipulation de matières

Pour les 5-8ans / 10H-12H

De manière ludique, les participants sont invités à collaborer et jouer ensemble pour créer un moment de jeu et de recherche unique avec des toiles, des tunnels en plastique, et autres objets incongrus…

Offrez-vous un espace de jeu commun où tout le monde s’y retrouve !

⭐️ Atelier jonglage et hula-hoop

Pour les 8-14 ans / 15H-17H

Le jonglage, c’est bien plus que lancer des objets en l’air : c’est une façon de booster la concentration, la coordination et la confiance en soi !

Le hula-hoop, cerceau en plastique bien connu des cours d’écoles, ne tourne pas uniquement autour de la taille ! Il détient bien des surprises….

Rejoignez-nous pour un atelier ludique et accessible !

️ Gratuit sur inscription auprès de L’Inter’val : 02 99 06 88 90 – [accueil@linterval.org](mailto:accueil@linterval.org)

Ateliers à La Canopée 2, rue Simone Veil 35380 Plélan-le-Grand

accueil@linterval.org

La Canopée 2, rue Simone Veil 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine



