ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Longages
ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Longages vendredi 10 avril 2026.
ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS
RELAIS DE LA PETITE ENFANCE Longages Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 09:30:00
fin : 2026-06-02 11:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-06-02
Vous attendez un bébé ou vous êtes jeune parent ? La Communauté de Communes du Volvestre vous propose des ateliers gratuits pour vous accompagner dans votre rôle de parent.
Ateliers proposés par la Communauté de communes du Volvestre. .
RELAIS DE LA PETITE ENFANCE Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 80 77
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English :
Are you expecting a baby or are you a young parent? The Communauté de Communes du Volvestre offers free workshops to support you in your role as a parent.
L’événement ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Longages a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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