ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS

RELAIS DE LA PETITE ENFANCE Longages Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 09:30:00

fin : 2026-06-02 11:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-06-02

Vous attendez un bébé ou vous êtes jeune parent ? La Communauté de Communes du Volvestre vous propose des ateliers gratuits pour vous accompagner dans votre rôle de parent.

Ateliers proposés par la Communauté de communes du Volvestre. .

RELAIS DE LA PETITE ENFANCE Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 80 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you expecting a baby or are you a young parent? The Communauté de Communes du Volvestre offers free workshops to support you in your role as a parent.

L’événement ATELIERS POUR PARENTS ET FUTURS PARENTS Longages a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE