Ateliers préhisto-artistiques, Archéosite des Fieux, Miers

Informations pratiques

Ateliers préhisto-artistiques Dimanche 20 septembre, 10h00 Archéosite des Fieux Lot

Gratuit. Renseignements au 06 28 30 36 54.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à des ateliers inspirés des savoir-faire de la Préhistoire.

À vos cailloux !

Archéosite des Fieux Route des Fieux, 46500 Miers, France Miers 46500 Lot Occitanie http://www.archeositedesfieux.com La grotte ornée est contemporaine des autres témoignages de l’art pariétal quercynois, tels que Pech Merle ou Cougnac, avec peut-être une phase plus ancienne, exceptionnelle pour la région.

La découverte archéologique des Fieux fut aussi une longue aventure humaine, depuis la découverte de la grotte en 1964, jusqu’à la reprise des fouilles en 2006.

L’Archéosite des Fieux compile les traces d’une occupation humaine qui s’étend sur plusieurs dizaines de millénaires.

Participez à des ateliers directement issus de la Préhistoire !

©cauvaldor