Ateliers pro « Sauvegarder & faire revivre le patrimoine des Eaux-Bonnes » – Eaux-Bonnes, 23 mai 2025 10:00, Eaux-Bonnes.

Pyrénées-Atlantiques

Ateliers pro « Sauvegarder & faire revivre le patrimoine des Eaux-Bonnes » Casino Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-23 10:00:00

fin : 2025-05-23 17:00:00

Vous êtes cordialement invités à la journée intitulée Sauvegarder et faire revivre le patrimoine des Eaux-Bonnes destinée aux professionnels et aux institutions, qui aura lieu au casino des Eaux-Bonnes.

Réunissant acteurs socioéconomiques et culturels, acteurs de l’éducation et du patrimoine, chercheurs, institutions et élus, cette journée prospective et participative sera un moment d’échanges et d’émulation convivial visant à réfléchir conjointement à la situation patrimoniale et au devenir du bourg thermal des Eaux-Bonnes. Outre deux séances plénières et une visite commentée, la journée s’articulera en quatre ateliers thématiques –

Inscriptions avant le 18 mai 2025 via ce formulaire https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd3mCZxEXq1n8ze1-k3k5qIOHLlrMrUp3WnSBzaBRecVuV5A/viewform .

Casino

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine joelle.sauces@univ-pau.fr

