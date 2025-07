Ateliers Radio Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes

Ateliers Radio Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes jeudi 24 juillet 2025.

Ateliers Radio Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes 24 – 26 juillet

Sur inscription

Cet été Radio Exils vous propose de devenir reporter radio dans une série de trois ateliers du jeudi 24 au samedi 26 de 10h à 12h

Vous ne vous êtes jamais demandé quel était le métier de Tintin ? Comment il payait ses expéditions aux quatre coins du monde ? Facile, il était reporter, comme Superman et spider man !

Au BAM Radio Exils vous propose de devenir reporter radiophonique pendant trois jours (super héros c’est juste un hobby quand on y pense). Pendant ces trois sessions de deux heures, apprenez à :

Session 1 :

– Définir un projet de reportage dans le quartier de Cleunay.

– Préparer une insterview et écrire pour la radio

Session 2 :

– Utiliser un enregistreur et prendre du son

– Partir en reportage dans le quartier

Session 3 :

– Monter le reportage

– Insérer un générique

Chaque session est encadrée par un animateur professionnel. A la fin du stage, vous repartirez avec votre reportage sonore qui sera diffusé sur radioexils.com

Sur inscription : [https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/atelier-radio](https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/atelier-radio)

A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-24T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-26T12:00:00.000+02:00

Bâtiment à Modeler (BAM) 2 Rue André Trasbot, Rennes, France Rennes 35000