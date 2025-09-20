Ateliers réalité virtuelle Espace Boris Vian Montluçon
Ateliers réalité virtuelle Espace Boris Vian Montluçon samedi 22 novembre 2025.
Ateliers réalité virtuelle
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Venez essayer les casques VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition par les bibliothécaires.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Come and try out the VR (virtual reality) headsets provided by the librarians.
German :
Probieren Sie die VR-Headsets (Virtuelle Realität) aus, die Ihnen von den Bibliothekaren zur Verfügung gestellt werden.
Italiano :
Venite a provare le cuffie VR (realtà virtuale) messe a disposizione dai bibliotecari.
Espanol :
Ven a probar los auriculares de RV (realidad virtual) proporcionados por los bibliotecarios.
