Ateliers réalité virtuelle Espace Boris Vian Montluçon

Venez essayer les casques VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition par les bibliothécaires.

English :

Come and try out the VR (virtual reality) headsets provided by the librarians.

German :

Probieren Sie die VR-Headsets (Virtuelle Realität) aus, die Ihnen von den Bibliothekaren zur Verfügung gestellt werden.

Italiano :

Venite a provare le cuffie VR (realtà virtuale) messe a disposizione dai bibliotecari.

Espanol :

Ven a probar los auriculares de RV (realidad virtual) proporcionados por los bibliotecarios.

