Ateliers Recabic

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05 09:00:00

fin : 2026-01-07 10:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17 2026-01-07 2026-01-21 2026-02-04 2026-03-04 2026-03-18

Bouger en douceur et entretenir sa vitalité. Mouvements doux à l’aide d’un outil avec une résistance fortification et équilibre l’ensemble de l’organisme. 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 17 seniors@wasselonne.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Recabic Wasselonne a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble