Ateliers récup recyclage tout en couleurs Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-03-03 16:30:00
2026-02-03 2026-03-03
Toute l’année, retrouvez les ambassadrices du tri de la Communauté de Communes Golfe de St-Tropez pour des ateliers zéro déchet.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
English : Ateliers récup recyclage tout en couleurs
Throughout the year, meet the recycling ambassadors from the Communauté de Communes Golfe de St-Tropez for zero waste workshops.
