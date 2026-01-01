Ateliers rencontres Séances tricotage, papotages et autres réjouissances… ça continue ! Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont

Ateliers rencontres Séances tricotage, papotages et autres réjouissances… ça continue !

Début : 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

La bibliothèque un espace pour tisser du lien. Cet hiver, pendant 2 heures, la médiathèque de Saint-Just-Malmont vous ouvre ses portes.

Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr

English :

The library: a space for bonding. This winter, for 2 hours, the Saint-Just-Malmont media library opens its doors to you.

