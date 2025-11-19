Ateliers Réno Bienfaite : Les différents moyens de chauffage pour son logement Alter Alsace Énergies (Strasbourg) Strasbourg Mercredi 19 novembre, 18h00 Gratuit, sur inscription

L’association Alter Alsace Énergies propose un atelier consacré aux différentes solutions pour chauffer un logement de manière efficace, économique et écologique. Il s’adresse à **tout public** et est particulièrement utile aux propriétaires de logement. L’atelier sera animé par Damien Fulcrand de Écologie Construction Élégance.

**L’atelier est gratuit et soutenu par l’Eurométropole de Strasbourg.** L’inscription est obligatoire. Un petit apéro convivial est prévu à la fin pour permettre aux participant·e·s d’échanger.

L’événement se déroule dans les locaux d’Alter Alsace Énergies, situés au 1 boulevard de Nancy à Strasbourg. Il n’existe pas d’accès PMR sur place.

Cet atelier fait partie de la série “Réno Bienfaite”, des ateliers d’autorenovation autonome organisés plusieurs fois par mois à Strasbourg. Pour connaître les prochaines dates, consultez l’agenda en ligne : [https://alteralsace.org/evenements/](https://alteralsace.org/evenements/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T20:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/alter-alsace-energies/evenements/atelier-reno-bienfaite-les-differents-moyens-de-chauffage-pour-son-logement

Alter Alsace Énergies (Strasbourg) 1 boulevard de Nancy 67 000 STRASBOURG Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67083 Collectivité européenne d’Alsace