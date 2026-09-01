Informations pratiques

La Rochelle

Ateliers – Rentrée des ateliers théâtre

5 rue Jean-Baptiste Charcot La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:30:00

fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Venez essayer les joyeux ateliers théâtre de la Cie Les Murmures impatients !

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5 rue Jean-Baptiste Charcot La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesmurmuresimpatients@outlook.com

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English :

Come try out the fun theater workshops offered by Les Murmures Impatients!

L’événement Ateliers – Rentrée des ateliers théâtre La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle