Ateliers – Rentrée des ateliers théâtre La Rochelle
mardi 22 septembre 2026 · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Ateliers – Rentrée des ateliers théâtre
5 rue Jean-Baptiste Charcot La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Venez essayer les joyeux ateliers théâtre de la Cie Les Murmures impatients !
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5 rue Jean-Baptiste Charcot La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesmurmuresimpatients@outlook.com
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English :
Come try out the fun theater workshops offered by Les Murmures Impatients!
L’événement Ateliers – Rentrée des ateliers théâtre La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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