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AGENDA · La Rochelle

Ateliers – Rentrée des ateliers théâtre La Rochelle

mardi 22 septembre 2026 · La Rochelle

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
5 rue Jean-Baptiste Charcot
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Ateliers – Rentrée des ateliers théâtre

5 rue Jean-Baptiste Charcot La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-23 18:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Venez essayer les joyeux ateliers théâtre de la Cie Les Murmures impatients !
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5 rue Jean-Baptiste Charcot La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lesmurmuresimpatients@outlook.com

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English :

Come try out the fun theater workshops offered by Les Murmures Impatients!

L’événement Ateliers – Rentrée des ateliers théâtre La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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