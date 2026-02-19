Ateliers réparation créative Cité de l’Économie Paris

En partenariat avec l’Institut Français de la Mode

Donnez une seconde vie à vos vêtements lors d’une soirée créative et manuelle, où l’on coupe, assemble, détourne et réinvente. Apportez vos propres pièces et transformez-les de vos mains en créations uniques.

Déroulé de la soirée

La soirée s’organise autour de deux ateliers, à 18h et 20h.

Chaque session comprend :

une introduction sur la manière dont la transformation du secteur de la mode à l’échelle mondiale prend forme à travers des initiatives locales, en abordant les enjeux du mending, de la réparation, de l’économie circulaire et de leur impact social.

sur la manière dont la transformation du secteur de la mode à l’échelle mondiale prend forme à travers des initiatives locales, en abordant les enjeux du mending, de la réparation, de l’économie circulaire et de leur impact social. suivie d’un atelier manuel d’1h, guidé pas à pas par les étudiants de l’Institut Français de la Mode.

Les étudiants ont développé un Upcycling Hub, un espace dédié à la transmission de pratiques créatives et accessibles pour transformer vos vêtements et leur offrir une nouvelle histoire.

Une démarche engagée

Depuis plus de six ans, l’Institut Français de la Mode place le développement durable au cœur de ses enseignements. Les étudiants sont formés aux fondamentaux (impacts environnementaux et sociaux de l’industrie de la mode, enjeux actuels, mesure des impacts) et s’engagent dans des projets de terrain, au plus près des réalités du secteur.

Un rendez-vous créatif et participatif

Le temps d’une soirée, venez apprendre, expérimenter et créer aux côtés des étudiants.

Pensez à apporter les vêtements que vous souhaitez voir transformés : ils seront le point de départ de votre création.

Participez au changement et apprenez à prolonger la durée de vie de vos vêtements en suivant les bons conseils des étudiants de l’Institut Français de la Mode.

Le jeudi 05 mars 2026

de 18h00 à 21h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-05T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-05T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-05T18:00:00+02:00_2026-03-05T21:30:00+02:00

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/ateliers-de-reparation-creative



Afficher la carte du lieu Cité de l’Économie et trouvez le meilleur itinéraire

