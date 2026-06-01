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Ateliers réparation vélo Osse-en-Aspe

Ateliers réparation vélo Osse-en-Aspe

Ateliers réparation vélo Osse-en-Aspe samedi 20 juin 2026.

Adresse : Fronton

Ville : 64490 Osse-en-Aspe

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Osse-en-Aspe

Ateliers réparation vélo

Fronton Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Des ateliers dédiés à la pratique du vélo sont organisés sur différentes communes du territoire, animés par l’association Roue Libre. Deux thématiques sont proposés mécanique d’apprentissage à la réparation & mini-ville, maniabilité et apprentissage du code de la route.   .

Fronton Osse-en-Aspe 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 60 35 86  rouelibreoloron@gmail.com

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English : Ateliers réparation vélo

L’événement Ateliers réparation vélo Osse-en-Aspe a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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