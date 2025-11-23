Ateliers reprisage et upcycling Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 23 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Venez donner une seconde vie à nos vêtements !!!

Le dimanche 23 novembre de 15h à 18h, le Café vous accueille dans une ambiance cocooning pour donner une seconde vie à nos vêtements.

Vous avez des vêtements abimés ou troués, reprisons les ensemble

Les Tawashis vous connaissez ? Venez réaliser votre propre éponge à partir de chutes de tissus

Si vous en avez, vous pouvez apporter votre matériel de couture, votre machine à coudre, vos tissus et même vos chaussettes usées !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-23T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T18:00:00.000+01:00

ferme.gallets@laposte.net

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine