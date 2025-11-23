Ateliers reprisage et upcycling Café associatif des Gallets Rennes
Ateliers reprisage et upcycling Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 23 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Venez donner une seconde vie à nos vêtements !!!
Le dimanche 23 novembre de 15h à 18h, le Café vous accueille dans une ambiance cocooning pour donner une seconde vie à nos vêtements.
Vous avez des vêtements abimés ou troués, reprisons les ensemble
Les Tawashis vous connaissez ? Venez réaliser votre propre éponge à partir de chutes de tissus
Si vous en avez, vous pouvez apporter votre matériel de couture, votre machine à coudre, vos tissus et même vos chaussettes usées !
Début : 2025-11-23T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-23T18:00:00.000+01:00
ferme.gallets@laposte.net
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine