Ateliers Ressources et Vous Répare’vélo

24 bis Rue de Brétigny Gellainville Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Dans le cadre du programme local de prévention des déchets de Chartres métropole, l’association Ressources et Vous propose des ateliers gratuits, sur inscription, afin de promouvoir les actions de réduction des déchets sur le territoire.

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24 bis Rue de Brétigny Gellainville 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

As part of Chartres métropole?s local waste prevention program, the association Ressources et Vous is offering free workshops, subject to registration, to promote waste reduction initiatives in the area.

L’événement Ateliers Ressources et Vous Répare’vélo Gellainville a été mis à jour le 2026-03-24 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES