Ateliers retraite France Services Amancey Ornans

Ateliers retraite
France Services Amancey 11 rue du four Ornans Doubs
Début : 2026-03-10 10:00:00
fin : 2026-03-10 12:30:00
2026-03-10
Les inscriptions aux ateliers retraite sont ouvertes !
Vous avez des questions sur la retraite, la santé au travail ou les aides sociales ? Participez aux ateliers CARSAT organisés par France Services Amancey le mardi 10 mars de 10h à 12h30.
Inscription obligatoire auprès de amancey@france-services.gouv.fr .
France Services Amancey 11 rue du four Ornans 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 79 80 amancey@france-services.gouv.fr
