Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies

Salle des fêtes Esplanade de la Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Les ateliers

– La force du rituel au quotidien

– La dispersion des cendres, un nouveau rituel

– La place des ancêtres ici et ailleurs

8 à 10 participants par atelier. Inscription recommandée.

Participation libre

Salle des fêtes Esplanade de la Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 50 91 60 assophoenix24@gmail.com

English : Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies

Workshops

– The power of ritual in everyday life

– Scattering ashes: a new ritual

– The place of ancestors here and elsewhere

8 to 10 participants per workshop. Registration recommended.

Free participation

