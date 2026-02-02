Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies

Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 28 février 2026.

Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies

Salle des fêtes Esplanade de la Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Les ateliers
– La force du rituel au quotidien
– La dispersion des cendres, un nouveau rituel
– La place des ancêtres ici et ailleurs

8 à 10 participants par atelier. Inscription recommandée.
Participation libre
Les ateliers
– La force du rituel au quotidien
– La dispersion des cendres, un nouveau rituel
– La place des ancêtres ici et ailleurs

8 à 10 participants par atelier. Inscription recommandée.
Participation libre   .

Salle des fêtes Esplanade de la Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 50 91 60  assophoenix24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies

Workshops
– The power of ritual in everyday life
– Scattering ashes: a new ritual
– The place of ancestors here and elsewhere

8 to 10 participants per workshop. Registration recommended.
Free participation

L’événement Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère