Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 28 février 2026.
Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies
Salle des fêtes Esplanade de la Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Les ateliers
– La force du rituel au quotidien
– La dispersion des cendres, un nouveau rituel
– La place des ancêtres ici et ailleurs
8 à 10 participants par atelier. Inscription recommandée.
Participation libre
Salle des fêtes Esplanade de la Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 50 91 60 assophoenix24@gmail.com
English : Ateliers Rituels Actes vivants au coeur de nos vies
Workshops
– The power of ritual in everyday life
– Scattering ashes: a new ritual
– The place of ancestors here and elsewhere
8 to 10 participants per workshop. Registration recommended.
Free participation
