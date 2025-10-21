Ateliers Sac à bonbons d’Halloween Sully-sur-Loire
Ateliers Sac à bonbons d’Halloween Sully-sur-Loire mardi 21 octobre 2025.
Ateliers Sac à bonbons d’Halloween
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21 15:00:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-28
Le temps d’un atelier aux couleurs d’Halloween, viens créer ton sac à bonbons vampire, citrouille ou chauve-souris. A toi de choisir ton modèle et de le customiser.
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr
English :
Come and create your own vampire, pumpkin or bat candy bag for a Halloween-themed workshop. It’s up to you to choose your model and customize it.
German :
In diesem Halloween-Workshop kannst du dir deine eigene Vampir-, Kürbis- oder Fledermaustüte gestalten. Du kannst dir ein Modell aussuchen und es individuell gestalten.
Italiano :
Venite a creare il vostro sacchetto di caramelle a forma di vampiro, zucca o pipistrello in un laboratorio a tema Halloween. Sarete voi a scegliere il modello e a personalizzarlo.
Espanol :
Ven a crear tu propia bolsa de caramelos de vampiro, calabaza o murciélago en un taller temático de Halloween. Tú eliges el modelo y lo personalizas.
L’événement Ateliers Sac à bonbons d’Halloween Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par ADRT45