Ateliers Sac à bonbons d’Halloween Sully-sur-Loire

Ateliers Sac à bonbons d’Halloween Sully-sur-Loire mardi 21 octobre 2025.

Ateliers Sac à bonbons d’Halloween

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Début : Mardi 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 15:00:00

2025-10-21 2025-10-28

Le temps d’un atelier aux couleurs d’Halloween, viens créer ton sac à bonbons vampire, citrouille ou chauve-souris. A toi de choisir ton modèle et de le customiser.

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

Come and create your own vampire, pumpkin or bat candy bag for a Halloween-themed workshop. It’s up to you to choose your model and customize it.

German :

In diesem Halloween-Workshop kannst du dir deine eigene Vampir-, Kürbis- oder Fledermaustüte gestalten. Du kannst dir ein Modell aussuchen und es individuell gestalten.

Italiano :

Venite a creare il vostro sacchetto di caramelle a forma di vampiro, zucca o pipistrello in un laboratorio a tema Halloween. Sarete voi a scegliere il modello e a personalizzarlo.

Espanol :

Ven a crear tu propia bolsa de caramelos de vampiro, calabaza o murciélago en un taller temático de Halloween. Tú eliges el modelo y lo personalizas.

