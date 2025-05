ATELIERS SANTÉ FAMILLE – Pourcharesses, 11 juin 2025 13:30, Pourcharesses.

Ateliers pour les enfants 5 à 10 ans, duo parent / enfant.

Trois ateliers

– 4 juin Ma boite à goûter équilibrée

– 11 juin Se concentrer sur son assiette

– 18 juin Défi mouvement

Pour chaque atelier, un créneau de 13h30 à 15h15 ou 15h30 à 17h15

Sur inscription au 06 76 99 68 13.

Rendez-vous au château de Castanet

Château de Castanet

Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie +33 6 76 99 68 13

English :

Workshops for children aged 5 to 10, parent/child duo.

Three workshops:

– june 4: My balanced snack box

– june 11: Focusing on your plate

– june 18: Movement challenge

For each workshop, a slot from 1:30pm to 3:15pm or 3:30pm to 5:15pm

Registration on 06 76 99 68 13.

Meet at Château de Castanet

German :

Workshops für Kinder von 5 bis 10 Jahren, Eltern-Kind-Duo.

3 Workshops:

– 4. Juni: Meine ausgewogene Snackbox

– 11. Juni: Sich auf seinen Teller konzentrieren

– 18. Juni: Herausforderung Bewegung

Für jeden Workshop ein Zeitfenster von 13:30 bis 15:15 Uhr oder 15:30 bis 17:15 Uhr

Nach Anmeldung unter 06 76 99 68 13.

Treffpunkt: Schloss Castanet

Italiano :

Laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni, duo genitore/bambino.

Tre laboratori:

– 4 giugno: La mia scatola della merenda equilibrata

– 11 giugno: Concentrarsi sul piatto

– 18 giugno: Sfida di movimento

Per ogni laboratorio, uno slot dalle 13.30 alle 15.15 o dalle 15.30 alle 17.15

Iscriversi al numero 06 76 99 68 13.

Ritrovo allo Château de Castanet

Espanol :

Talleres para niños de 5 a 10 años, dúo padres/hijos.

Tres talleres:

– 4 de junio: Mi caja de merienda equilibrada

– 11 de junio: Centrarse en el plato

– 18 de junio: El desafío del movimiento

Para cada taller, una franja horaria de 13.30 a 15.15 h o de 15.30 a 17.15 h

Inscripciones en el 06 76 99 68 13.

Cita en el castillo de Castanet

