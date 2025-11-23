Ateliers Sapins Créatifs Gy
Ateliers Sapins Créatifs Gy vendredi 12 décembre 2025.
Ateliers Sapins Créatifs
Office de Tourisme Gy Haute-Saône
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12 2025-12-19
Vous aimez créer vous-mêmes des décorations de Noël ? Venez alors réaliser 3 sapins originaux et uniques aux Ateliers de Sapins créatifs. Si vous êtes intéressés, vous pouvez choisir l'heure du rendez-vous qui vous convient le plus à 17H15 ou bien à 19H. Les Ateliers sont totalement gratuits et ouverts à tout le monde à partir de 6 ans ! .
Office de Tourisme Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montadegy.fr
