Ateliers sciences avec Les savants fous Centre culturel Perenn Cléguérec
Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec Morbihan
Début : 2025-11-12 16:00:00
fin : 2025-11-12 17:30:00
2025-11-12
14h “Les savons”
De l’Antiquité à nos jours, le savon a su devenir indispensable dans notre quotidien. Mais comment agit-il et comment est-il fabriqué ? Les enfants réalisent leur propre savon et découvrent leurs secrets d’efficacité !
16h “Magie des réactions chimiques”
Les enfants découvrent le pH, et expérimentent ce qui peut provoquer une réaction chimique en testant et mélangeant différents produits !
A partir de 5 ans | Gratuit | 1h30 | Sur inscription .
Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
