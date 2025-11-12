Ateliers sciences avec Les savants fous Centre culturel Perenn Cléguérec

Ateliers sciences avec Les savants fous

Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 16:00:00

fin : 2025-11-12 17:30:00

Date(s) :

2025-11-12

14h “Les savons”

De l’Antiquité à nos jours, le savon a su devenir indispensable dans notre quotidien. Mais comment agit-il et comment est-il fabriqué ? Les enfants réalisent leur propre savon et découvrent leurs secrets d’efficacité !

16h “Magie des réactions chimiques”

Les enfants découvrent le pH, et expérimentent ce qui peut provoquer une réaction chimique en testant et mélangeant différents produits !

A partir de 5 ans | Gratuit | 1h30 | Sur inscription .

Centre culturel Perenn 10 Place Pobeguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers sciences avec Les savants fous Cléguérec a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté