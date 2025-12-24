Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes, Salle Résano Soustons

Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes

Salle Résano 18 Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Les ateliers Sciences et Arts sont organisés par La Compagnie des Sciences et des Arts et La Passerelle Maison des Citoyens de Soustons .

Ils sont destinés à 20 enfants maximum , de 6 à 14 ans ; les accompagnateurs et les familles sont bienvenus.

Les enfants sont divisés en petits groupes de 4-5 qui passent successivement aux différentes activités proposées, toutes les ½ heures environ.

Enquête policière vol d’une boite de chocolat chez un chocolatier local. Les différents chocolats, leurs bienfaits (ou non) sur la santé ; extraction d’ADN, études d’empreintes, messages cryptés, indices et preuves de culpabilité.

Salle Résano 18 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62 ghislaine.vendryes@wanadoo.fr

English : Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes

The Sciences et Arts workshops are organized by La Compagnie des Sciences et des Arts and La Passerelle Maison des Citoyens de Soustons .

They are aimed at a maximum of 20 children, aged 6 to 14; accompanying adults and families are welcome.

L’événement Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes Soustons a été mis à jour le 2025-12-22 par OTI LAS