Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes, Salle Résano Soustons

Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes
Salle Résano 18 Rue de Moscou Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Les ateliers Sciences et Arts sont organisés par La Compagnie des Sciences et des Arts et La Passerelle Maison des Citoyens de Soustons .
Ils sont destinés à 20 enfants maximum , de 6 à 14 ans ; les accompagnateurs et les familles sont bienvenus.
Les enfants sont divisés en petits groupes de 4-5 qui passent successivement aux différentes activités proposées, toutes les ½ heures environ.
Les deux premiers ateliers proposés cette année sont
L’espace galaxies, étoiles, planètes, …
Au programme, pour l’instant
La Terre et la Lune phases lunaires, marées, volcans, cratères météorites
Etoiles constellations, galaxies, études de santé dans l’espace
Le Système Solaire modeler les planètes ; les installer selon leurs distances au Soleil
et plus … (exoplanètes, gravitation, …)
Salle Résano 18 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62 ghislaine.vendryes@wanadoo.fr
English : Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes
The Sciences et Arts workshops are organized by La Compagnie des Sciences et des Arts and La Passerelle Maison des Citoyens de Soustons .
They are aimed at a maximum of 20 children, aged 6 to 14; accompanying adults and families are welcome.
