Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes Rue d’Aquitaine Soustons

Les ateliers Sciences et Arts sont organisés par La Compagnie des Sciences et des Arts et La Passerelle Maison des Citoyens de Soustons .

Ils sont destinés à 20 enfants maximum , de 6 à 14 ans ; les accompagnateurs et les familles sont bienvenus.

Les enfants sont divisés en petits groupes de 4-5 qui passent successivement aux différentes activités proposées, toutes les ½ heures environ.

Le prochain atelier est Nos sens en mangeant

Des odeurs alléchantes reconnaître des aliments à leur odeur. Créer une nouvelle odeur et identifier les ingrédients utilisés ;

Ce que nous préférons au goût est-il toujours bon pour notre santé ? le sucré et le gras ; quels sont les bons et les mauvais ?

La vue, son rôle dans le choix des aliments elle peut changer notre perception du goût; certains aliments sont plus attractifs si on en modifie la couleur. .

English : Ateliers Sciences et Arts pour les jeunes

The Sciences et Arts workshops are organized by La Compagnie des Sciences et des Arts and La Passerelle Maison des Citoyens de Soustons .

They are aimed at a maximum of 20 children, aged 6 to 14; accompanying adults and families are welcome.

