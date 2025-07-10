Ateliers scientifiques Camping Seasonova – Les Portes en Ré Les Portes-en-Ré

Ateliers scientifiques Camping Seasonova – Les Portes en Ré Les Portes-en-Ré jeudi 10 juillet 2025.

Ateliers scientifiques Jeudi 10 juillet, 15h00 Camping Seasonova – Les Portes en Ré Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-10T15:00:00 – 2025-07-10T20:00:00

Fin : 2025-07-10T15:00:00 – 2025-07-10T20:00:00

La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!

Au programme :

– des expériences et des jeux ludiques autour des sciences et plus particulièrement de l’eau et l’océan ;

– un atelier à destination des enfants + un atelier tout public.

Camping Seasonova – Les Portes en Ré Route de la Pointe à Chabot 17880 Les Portes-en-Ré Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!

©apdnano