Ateliers scientifiques Bibliothèque municipale de Civray Civray mercredi 29 octobre 2025.

Bibliothèque municipale de Civray 34, rue Victor Hugo Civray Vienne

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

La bibliothèque organise, en collaboration avec l’Espace Mendès France de Poitiers, deux ateliers scientifiques le 29/10

15h Les secrets des dinosaures à partir de 7 ans

16h45 La chime des couleurs à partir de 3 ans. .

Bibliothèque municipale de Civray 34, rue Victor Hugo Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 88 77 bibliotheque@civray.fr

