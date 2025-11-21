Ateliers scientifiques et ludiques IMT Nord Europe Douai

Ateliers scientifiques et ludiques Vendredi 21 novembre, 08h30 IMT Nord Europe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:30:00+01:00 – 2025-11-21T18:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T08:30:00+01:00 – 2025-11-21T18:00:00+01:00

Ateliers scientifiques et ludiques centrés sur les domaines d’excellence d’IMT Nord Europe : énergies, environnement, plasturgie & matériaux composites, ingénierie industrielle, génie civil, numérique, intelligence artificielle.

Ateliers destinés à un public de collégiens et lycéens.

IMT Nord Europe 941 rue Charles Bourseul 59508 Douai Douai 59508 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lea.masclet@imt-nord-europe.fr »}]

Ateliers scientifiques et ludiques destinés à un public de collégiens et lycéens environnement plasturgie