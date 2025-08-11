Ateliers scientifiques Huttopia Ars-en-Ré
Ateliers scientifiques Huttopia Ars-en-Ré lundi 11 août 2025.
Ateliers scientifiques Lundi 11 août, 16h00 Huttopia Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-11T16:00:00 – 2025-08-11T20:30:00
Fin : 2025-08-11T16:00:00 – 2025-08-11T20:30:00
La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!
Au programme : des expériences et des jeux ludiques autour des sciences et plus particulièrement de l’eau et l’océan
Un atelier à destination des enfants + un atelier tout public
Huttopia Route de Radia, 17590, Ars-en-Ré Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!
©apdnano