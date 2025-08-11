Ateliers scientifiques Huttopia Ars-en-Ré

Ateliers scientifiques Huttopia Ars-en-Ré lundi 11 août 2025.

Ateliers scientifiques Lundi 11 août, 16h00 Huttopia Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-11T16:00:00 – 2025-08-11T20:30:00

Fin : 2025-08-11T16:00:00 – 2025-08-11T20:30:00

La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!

Au programme : des expériences et des jeux ludiques autour des sciences et plus particulièrement de l’eau et l’océan

Un atelier à destination des enfants + un atelier tout public

Huttopia Route de Radia, 17590, Ars-en-Ré Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!

©apdnano