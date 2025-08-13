Ateliers scientifiques Huttopia Côte Sauvage La Noue

Ateliers scientifiques Huttopia Côte Sauvage La Noue

Ateliers scientifiques Huttopia Côte Sauvage La Noue mercredi 13 août 2025.

Ateliers scientifiques Mercredi 13 août, 15h00 Huttopia Côte Sauvage Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-13T15:00:00 – 2025-08-13T20:00:00
Fin : 2025-08-13T15:00:00 – 2025-08-13T20:00:00

La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!
Au programme : des expériences et des jeux ludiques autour des sciences et plus particulièrement de l’eau et l’océan
Un atelier à destination des enfants + un atelier tout public

Huttopia Côte Sauvage Plage de la Basse Benaie 17740 Sainte de Ré La Noue 17740 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!

©apdnano