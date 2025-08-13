Ateliers scientifiques Huttopia Côte Sauvage La Noue
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-13T15:00:00 – 2025-08-13T20:00:00
Fin : 2025-08-13T15:00:00 – 2025-08-13T20:00:00
La science s’invite au camping avec les Petits Débrouillards!
Au programme : des expériences et des jeux ludiques autour des sciences et plus particulièrement de l’eau et l’océan
Un atelier à destination des enfants + un atelier tout public
Huttopia Côte Sauvage Plage de la Basse Benaie 17740 Sainte de Ré La Noue 17740 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
©apdnano