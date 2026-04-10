Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs Saint-Jean-d’Angély

Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs Saint-Jean-d’Angély mardi 14 avril 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 17400 Saint-Jean-d'Angély

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Tarif :

Saint-Jean-d’Angély

Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs

Médiathèque Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Proposés par la médiathèque. Le secret des dinosaures pour les 6-9 ans. La chimie des couleurs pour les 3-6 ans
Gratuit sur réservation
  .

Médiathèque Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00  mediatheque@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)