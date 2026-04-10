Saint-Jean-d’Angély

Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs

Médiathèque Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Proposés par la médiathèque. Le secret des dinosaures pour les 6-9 ans. La chimie des couleurs pour les 3-6 ans

Gratuit sur réservation

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Médiathèque Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net

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L’événement Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge