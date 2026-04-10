Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs Saint-Jean-d’Angély
Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs Saint-Jean-d’Angély mardi 14 avril 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs
Médiathèque Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Proposés par la médiathèque. Le secret des dinosaures pour les 6-9 ans. La chimie des couleurs pour les 3-6 ans
Gratuit sur réservation
.
Médiathèque Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net
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L’événement Ateliers scientifiques Le secret des dinosaures La chimie des couleurs Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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