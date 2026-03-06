Ateliers scolaires chez Mohair, ferme de Flamanville Flize

Ateliers scolaires chez Mohair, ferme de Flamanville

Cycle 1: Balade sensorielle à la découverte des sens à travers une balade dans la ferme au fil des animaux et des plantes rencontrées. Chaque enfant repartira avec un petit cadre végétal-animal créé sur place.- Peinture végétale venez extraire des couleurs de plantes et légumes du quotidien pour peindre avec et repartez avec vos créations.Cycle 2: Balade sensorielle à la découverte des sens à travers une balade dans la ferme au fil des animaux et des plantes rencontrées. Chaque enfant repartira avec un petit cadre végétal-animal créé sur place.- Peinture végétale venez extraire des couleurs de plantes et légumes du quotidien pour peindre avec et repartez avec vos créations.- Teinture végétale venez apprendre à extraire des couleurs des plantes pour colorer des fibres animales ou végétales. Vous repartirez avec un petit drapeau en coton teint avec les plantes.Cycle 3: Balade sensorielle autour de la laine de la toison au fil. Venez en apprendre davantage sur les chèvres angora.- Peinture végétale venez extraire des couleurs de plantes et légumes du quotidien pour peindre avec et repartez avec vos créations.-Teinture végétale venez apprendre à extraire des couleurs des plantes pour colorer des fibres animales ou végétales. Vous repartirez avec un petit drapeau en coton teint avec les plantes.Collège: Balade sensorielle autour de la chèvre angora de la toison au fil. Venez apprendre les gestes de transformation de la laine- Peinture végétale venez extraire des couleurs de plantes et légumes du quotidien pour peindre avec et repartez avec vos créations.- Teinture végétale venez apprendre à extraire des couleurs des plantes pour colorer des fibres animales ou végétales. Vous repartirez avec un drapeau en coton teint avec les plantes.Les ateliers sont adaptés en fonction de l’âge des enfants de 1h à 2h de balade en fonction du cycle. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Ou pour une visite préalable à votre venue. Les bus scolaires peuvent accéder au cœur de la ferme. Une salle avec un accès handicapé est à votre disposition avec des tables pour un pique nique ou un goûter.

Cycle 1: A sensory stroll around the farm, discovering animals and plants. Each child will leave with a small plant-animal frame created on site.- Vegetable painting: come and extract colors from everyday plants and vegetables to paint with, and leave with your creations.Cycle 2: Sensory discovery tour through the farm, following the animals and plants encountered. Each child will leave with a small plant-animal frame created on the spot.- Vegetable painting: come and extract colors from everyday plants and vegetables to paint with, and leave with your creations.- Vegetable dyeing: come and learn how to extract colors from plants to color animal or vegetable fibers. Cycle 3: A sensory tour of wool, from fleece to yarn. Come and learn more about angora goats.-Painting with plants come and extract colors from everyday plants and vegetables to paint with, and leave with your own creations.-Painting with plants come and learn how to extract colors from plants to dye animal or vegetable fibers. You’ll leave with a small cotton flag dyed with the plants.College: A sensory tour of the angora goat, from fleece to yarn. Come and learn how to extract colors from everyday plants and vegetables to paint with, and leave with your own creations.vegetable dyeing Come and learn how to extract colors from plants to dye animal or vegetable fibers. Workshops are adapted to children’s ages, from 1 to 2 hours, depending on the cycle. Please contact us for more information. Or for a visit prior to your visit. School buses can access the heart of the farm. A room with disabled access is at your disposal, with tables for a picnic or snack.

