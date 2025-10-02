Ateliers scolaires : dessins d’architecture Galerie Sainte-Catherine Rodez

Ateliers scolaires : dessins d’architecture Galerie Sainte-Catherine Rodez jeudi 2 octobre 2025.

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T10:00:00 – 2025-10-02T16:00:00

Fin : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T16:00:00

Visite de l’exposition DESS(E)INS et ateliers de dessins d’architecture assurés par une architecte conseillère du C.A.U.E. de l’Aveyron.

Galerie Sainte-Catherine Place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie La Galerie Sainte-Catherine, propriété du Conseil départemental de l'Aveyron, est gérée par la AVEYRON CULTURE – Mission départementale.

Sa programmation est orientée vers des artistes à la démarche de création contemporaine, qu’ils soient reconnus ou émergeants. AVEYRON CULTURE – Mission départementale y présente également des actions menées avec des partenaires culturels du département oeuvrant pour la mise en valeur de la création contemporaine.

©Didier Cornille