Ateliers sculpture en pierre naturelle – Route d’Ascain Saint-Jean-de-Luz 20 juin 2025 16:00

Pyrénées-Atlantiques

Ateliers sculpture en pierre naturelle Route d’Ascain Hôtel Chantaco Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 16:00:00

fin : 2025-06-20 18:00:00

Date(s) :

2025-06-20

Ateliers de connexion avec la pierre et montage de votre propre sculpture où vous serez artiste pour un jour, vous sentirez les émotions de l’artiste dans son intimité avec la matière et la création, il vous enseignera à vous connecter à la pierre naturelle à travers vos mains et vos sentiments. .

Route d’Ascain Hôtel Chantaco

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 32 87 hotel@lechantaco.com

English : Ateliers sculpture en pierre naturelle

German : Ateliers sculpture en pierre naturelle

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers sculpture en pierre naturelle Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Pays Basque