Ateliers Séniors au volant

Salle culturelle 2 rue du Four Landos Haute-Loire

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-27

2026-02-26 2026-03-24

Atelier pratique pour les conducteurs seniors mise à jour du code, conseils sécurité et échanges autour de la conduite au quotidien.

Salle culturelle 2 rue du Four Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 26 70 79

Practical workshop for senior drivers: code updates, safety tips and discussions about everyday driving.

