Ateliers Séniors au volant Salle culturelle Landos jeudi 26 février 2026.
Salle culturelle 2 rue du Four Landos Haute-Loire
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-27
2026-02-26 2026-03-24
Atelier pratique pour les conducteurs seniors mise à jour du code, conseils sécurité et échanges autour de la conduite au quotidien.
Salle culturelle 2 rue du Four Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Practical workshop for senior drivers: code updates, safety tips and discussions about everyday driving.
