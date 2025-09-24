Ateliers séniors au volant séance 2 Auto-école Saint-Just-Malmont
Ateliers séniors au volant séance 2 Auto-école Saint-Just-Malmont mercredi 24 septembre 2025.
Ateliers séniors au volant séance 2
Auto-école 22 place Moulin Prugnat Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2025-09-24 09:00:00
fin : 2025-09-24 11:00:00
2025-09-24
Continuer à conduire permet de lutter contre l’isolement.
Auto-école 22 place Moulin Prugnat Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36
English :
Continuing to drive helps combat isolation.
German :
Weiterfahren wirkt der Isolation entgegen.
Italiano :
Continuare a guidare aiuta a combattere l’isolamento.
Espanol :
Seguir conduciendo ayuda a combatir el aislamiento.
